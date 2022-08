O treinador do Famalicão admitiu esta quinta-feira que espera uma partida difícil com o Sporting de Braga, uma equipa que se assume já como grande, na antevisão do jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A única ilação que posso tirar do Sporting de Braga-Sporting é que são duas equipas grandes. Cada vez mais o Braga assume-se como uma equipa grande. Entra para ganhar qualquer jogo, tem uma estrutura, treinador e plantel que se equipara a um grande”, referiu o técnico em conferência de imprensa.

Em relação ao jogo, o técnico recusa-se a fazer comparações com a partida da época passada, da qual o Famalicão saiu vencedor.

Nota-se que o Braga está com um processo e uma ideia de jogo clara. Será um jogo bastante difícil, diferente do que foi o ano passado, pelos objetivos que cada equipa tinha, obviamente com cunhos de jogadores que se assemelham, mas será um jogo completamente diferente”, disse.

Sobre o reencontro com Simon Banza, que na época passada foi o melhor marcador da equipa famalicense e esta temporada está ao serviço dos bracarenses, Rui Pedro Silva falou ainda das qualidades do jogador.

É um jogador com qualidade. Está a comprová-lo. Conhecemos o jogador, mas quando este tem qualidade individual e tem argumentos para tomar decisões diferentes, é uma questão da valia individual do jogador. O Banza pode fazer coisas à parte daquilo que conhecemos dele”, referiu ainda.

O Famalicão recebe na sexta-feira, às 20h15, o Sporting de Braga, numa partida da 2.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.