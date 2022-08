Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dimitri Flores, advogado que pretende ser candidato independente às eleições presidenciais do Panamá em 2024, pediu esta quarta-feira ajuda nas redes sociais depois de o helicóptero onde seguia se ter despenhado numa área montanhosa do país.

O acidente aconteceu a “1.400 metros de altitude nas montanhas, depois [da área de] Ceiba e a chegar a Jaramillo”, disse Dimitri Flores, citado pela BBC. O helicóptero transportava seis pessoas e, de acordo com o advogado, várias pessoas ficaram feridas, com “pernas e braços partidos”.

Habla Dimitri Flores, desde el área del Accidente, pidiendo ayuda y dando gracias a Dios que están vivos ????. pic.twitter.com/uzSJCt2Xld — Alvaro Alvarado – Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) August 10, 2022

“O helicóptero caiu”, “temos que agradecer a Deus por estarmos vivos” e “venham-nos buscar por favor” foram algumas das frases ditas por Dimitri Flores no vídeo que gravou a pedir ajuda. O pré-candidato às presidenciais do Panamá não deu quaisquer detalhes sobre o que causou a queda do helicóptero.

Esta quarta-feira à noite, a Autoridade de Aviação Civil do Panamá escreveu no Twitter que os seis passageiros que seguiam no helicóptero HP1806RK já tinham sido resgatados e iriam receber atendimento médico.