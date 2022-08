Um homem de 29 anos foi detido por tentativa de homicídio, em março deste ano, em Setúbal, com uma arma de fogo, tendo ficado em prisão preventiva, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que sobre o detido recaem “fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada”, contra um homem de 35 anos.

Na noite de 05 de março, na cidade de Setúbal, o suspeito, após um desentendimento com a vítima, perseguiu-a de automóvel e quando aquela se encontrava junto à porta do prédio onde reside efetuou, pelo menos, um disparo com arma de fogo, atingindo-a no braço.

Após primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.