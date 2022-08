Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, esteve esta sexta-feira a visitar o conselho de Ansião, que foi recentemente afetado pelos incêndios. Lembrou a importância de seguir os cuidados recomendados pelas autoridades numa semana em que as previsões apontam um aumento da temperatura.

“As últimas noites deram-nos alguma capacidade de recuperação de humidade, mas as previsões meteorológicas do IPMA apontam para aumentos dos valores das temperaturas. Considerada a seca extrema e considerados os ventos, todos os cuidados são poucos para enfrentar as semanas que vamos ter pela frente“, afirmou José Luís Carneiro em declarações aos jornalistas.

Segundo o ministro, este ano ficou marcado por um aumento do número de meios humanos, técnicos e aéreos, bem como uma maior investimento nos bombeiros. No entanto, admite que os meios são sempre limitados para o conjunto de exigências. Lembrou que, enquanto autarca, chegou a viver de perto a situação dos incêndios e deixou palavras de solidariedade à população da Serra da Estrela e aos operacionais que combatem o incêndio.

José Luís Carneiro sublinhou que estão conjugados todos os fatores – condições meteorológicas, a seca extrema e a massa florestal – para se verificar um contexto de grande complexidade no terreno. “Só o espírito e força de cooperação entre a população, os bombeiros e vários serviços permite perspetivar encontrar soluções para esse incêndio que nos tem angustiado a todos”, destacou.

Considera que o mais importante é que todos, enquanto comunidade nacional, deem o seu contributo para enfrentar as semanas futuras. Questionado sobre as críticas quanto aos incêndios, referiu que surgem “certamente” para se fazer um melhor trabalho e que “devem ser aceites como tal”.