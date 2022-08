Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra

Um navio fez esta sexta-feira o primeiro carregamento de trigo na Ucrânia para ajuda alimentar na Etiópia, a primeira entrega de alimentos à África no âmbito plano mediado pela ONU para desbloquear os cereais retidos naquele país.

Durante meses, os combates e um bloqueio russo fizeram com que os cereais produzidos na Ucrânia, conhecida como o celeiro do mundo, ficassem retidos em silos, fazendo aumentar os preços dos alimentos e levando à fome em África, Médio Oriente e partes da Ásia.

Nos últimos dias, vários navios carregados de cereais deixaram os portos ucranianos no âmbito do novo acordo — só que a maioria dos carregamentos foi de ração para animais e teve como destinos a Turquia ou a Europa Ocidental.

Porém, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou que o primeiro carregamento do Programa Alimentar Mundial (PAM) de ajuda humanitária para a África ocorreria durante o dia e que depois de carregar o navio partiria. À tarde, o site MarineTraffic mostrava o navio a navegar em direção ao sul da Ucrânia.

Charles Michel adiantou que o navio carregado de cereais iria para a Etiópia, sublinhando que “a cooperação de todos os atores envolvidos é fundamental” para aliviar a escassez de alimentos e a fome em todo o mundo. Este carregamento representa, segundo o mesmo responsável, apenas uma pequena parcela dos cerca de 20 milhões de toneladas de cereais retidos na Ucrânia.

O navio deverá atracar em Djibuti, no Corno de África.

A Etiópia, juntamente com os vizinhos Somália e Quénia, está a enfrentar a seca mais severa registada nos últimos 40 anos na região do Corno da África. Milhares de pessoas em toda a região morrem de fome ou doença este ano.

As previsões para as próximas semanas indicam que, pela primeira vez, uma quinta estação chuvosa consecutiva não acontecerá. Milhões de animais, base da riqueza e da segurança alimentar de muitas famílias, morreram.

Milhões de famílias vão lutar para lidar com esses choques” na Etiópia, de acordo com uma nova avaliação da Famine Early Warning Systems Network. “As necessidades de ajuda alimentar estão em níveis recordes, com até 15 milhões de pessoas a precisar de assistência”, afirmou.