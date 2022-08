Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um grupo de cidadãos católicos promoveu uma carta aberta aos padres da Igreja Católica, na sequência das notícias que têm sido publicadas pelo Observador, e outros meios de comunicação social sobre suspeitas de abuso sexual por parte de membros do clero e a reação da hierarquia da Igreja. Na missiva, os subscritores pronunciam-se sobre esse tema e dizem rezar pelas vítimas, mas o foco está colocado no agradecimento aos padres que “permanecem fiéis ao sacerdócio e à vocação”.

“Nós, católicos de Portugal, profundamente entristecidos com as notícias dos abusos sexuais cometidos por alguns membros do clero, vimos manifestar, de todo o coração, a nossa gratidão a todos os sacerdotes que são fiéis à sua vocação, à imagem de Jesus, o Bom Pastor e, de modo silencioso e discreto, diariamente fazem o bem às nossas famílias e comunidades”, pode ler-se no início da carta, que está disponível no site Petição Pública.

Os fiéis agradecem vários dos serviços prestados pelos sacerdotes, nomeadamente o “acompanhamento aos mais frágeis dos frágeis” e às famílias, a “presença amiga e consoladora” perante a morte e os “quilómetros percorridos para não falharem às povoações mais isoladas”.

Sabemos que ser Padre não é fácil nos dias de hoje. Que alguns são tentados pelo maligno e sucumbem. Rezamos por esses, para que o seu coração se arrependa e sejam transformados pela misericórdia do Senhor”, escrevem ainda estes católicos, que prometem rezar pelas suas vítimas, “para que o mal que lhes foi feito seja compensado em abundância de amor”.

A carta já conta com mais de 3.700 assinaturas.