Um pouco por toda a Europa, a seca provocou uma acumulação de peixes mortos nas margens dos rios. É o caso do rio Oder que desagua no mar Báltico, e que flui ao longo de parte da fronteira da Polónia com a Alemanha.

Mas há outros rios na mesma situação, do norte da Sérvia à Suíça. Por outro lado, em Itália, no rio Pó, que enfrenta uma seca severa, começa a ter repercussões na agricultura local.

De acordo com a agência Reuters, voluntários e pescadores conseguiram retirar cerca de dez toneladas de peixes mortes ao longo de 200 quilómetros do curso do rio Oder.

“Uma gigantesca catástrofe ecológica“. É assim que, Przemyslaw Daca, o responsável da State Water Holding, gestor da administração da água da Polónia, descreve a situação encontrada.

De acordo com as autoridades regionais de proteção ambiental, os baixos níveis de água devido à seca na Europa podem ter contribuído para agravar uma possível contaminação, sendo que a maior suspeita se trata de um forte agente oxidante que em contacto com a água aumenta os nivéis do oxigénio, o que pode resultar na dificuldade de respiração dos peixes e na sua consequente morte, indica a mesma agência.

Por fim, as autoridades deixaram um aviso aos habitantes para não entrarem nas águas do rio Oder e muito menos comerem os seus peixes, enquanto o governo polaco não determinar as causas da contaminação, confere novamente a Reuters.