O lateral direito Koffi Kouao deixou o Vizela e rumou ao Metz, da II Liga francesa de futebol, numa transferência a título definitivo, confirmou esta sexta-feira o emblema da I Liga portuguesa, sem revelar os valores envolvidos.

Autor de dois golos em 26 jogos ao longo da época transata, o defesa costa-marfinense, de 24 anos, foi despromovido à equipa sub-23 vizelense no decurso da pré-época, face a “um problema disciplinar” que protagonizou, e termina agora uma ligação de seis épocas ao clube minhoto, acrescenta a nota.

Contratado ao ASEC Mimosas, da Costa do Marfim, no verão de 2016, Koffi Kouao estreou-se, em 2016/17, pela formação principal dos azuis e brancos, que, nessa temporada, disputou a II Liga, antes de se estrear no principal campeonato nacional em 2017/18, na sequência do empréstimo ao Moreirense, clube pelo qual realizou 15 jogos.

Cedido ao “secundário” Famalicão no início da temporada 2018/19, o defesa regressou ao Vizela a meio da época para depois viver a ascensão do Campeonato de Portugal ao escalão principal entre as temporadas 2019/20 e 2021/22, totalizando 71 partidas e cinco golos nesse período.