O incêndio de grandes dimensões que lavra na Serra da Estrela há uma semana está em resolução, depois de ter consumido mais de 17 mil hectares. Luís Freire Filipe considera que “o problema não é de agora” e advém da “falta de conhecimento do fogo”, fator que se tem vindo a agravar nas “últimas décadas”, especialmente “desde 2013”.

Em declarações à rádio Observador, o Conselheiro de Prevenção Civil e Analista de Risco, no Gabinete de Análise e Avaliação de Prevenção (GAAP), afirmou que “a zona de Castelo Branco, nomeadamente da Serra da Estrela, estava sinalizada como zona de risco de incêndios. Toda a gente foi avisada que era expectável que ocorresse um incêndio de grande magnitude nesta zona”.

Estamos num barril de pólvora e a qualquer momento pode haver outro grande incêndio, com uma grande magnitude, e que vai matar muita gente e causar dano territorial que é irreversível, que seca rios, fontes e lençóis freáticos”, afirma o conselheiro.

Luís Freire Filipe diz que este problema “retira-nos humidade porque há falta de árvores” e que “sempre deu o conselho” de “deixar arder as casas” em detrimento das árvores, “porque as casas rapidamente se constroem e as árvores são aquilo que nos garante oxigénio e linhas de água”.

Um dos principais problemas que existe é a perda da “cultura da prevenção, pois fomos perdendo o senso preventivo que nos dá alertas para determinado risco e permite mitigá-lo. Só constatamos o risco quando ele já está presente. Antes dos incêndios existe combustível presente que as pessoas não retiram”, diz Luís Freire Filipe, referindo que o combate ao fogo é problemático porque “quando se perde a capacidade de interpretar o fogo e reagir em conformidade no combate perante o fogo, tudo começa a falhar”.

Antigamente, cada bombeiro era um analista de fogo porque percebi e combatia o fogo de acordo com o que estava a ver. Agora fica dependente de ordens superiores que vêm de longe”, critica Freire Filipe, referindo que a falta de bombeiros especialistas ao combate ao fogo é a “principal falha” do sistema português.

O analista considera que “quem combate o fogo tem de aprender a fazê-lo”, algo que “não se ensina em salas de aulas, com cursos ou em laboratórios. Quando começa a deixar de existir pessoas com capacidade de combater e ensinar os mais novos, vai-se começando a perder o conhecimento de combate ao/do fogo.” Antigamente “éramos os melhores do mundo e muito céleres a combater incêndios quando não tínhamos meios”.

Há que perceber “como é que o fogo está a evoluir e porque é que está a evoluir tendo em conta a humidade, como é que ele pode evoluir a partir de determinada altura do dia, as baixas pressões e o vento que ele possa vir a gerar. O fogo gera ventos quando está em combustão e quanto mais fogo houver, mais dinâmicas existem na zona. O fogo é quase como um ser vivo, pois alimenta-se de oxigénio”.

Forcem o senhor Presidente da República, o ministro da Administração Interna e o Primeiro-ministro a obrigar todos os organismos ligados ao fogo e à matéria florestal a se sentarem à mesa de forma humilde, responsável e sem egos”, é o conselho que Luís Freire Filipe deixa às novas gerações, visto que “os idosos não são suficientes para gerir o território”.

O incêndio da Serra da Estrela lavra desde 6 de agosto e atingiu os distritos de Castelo Branco e da Guarda. Pelas 23h30 de sexta-feira, foi dado como dominado.