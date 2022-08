Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Primeira jornada, nenhuma vitória, estados de espírito diferentes. De um lado o Wolverhampton da maior armada portuguesa na Premier League, que até começou a ganhar fora ao Leeds na estreia na Premier com um golo de Podence mas permitiu a reviravolta num encontro que terminou com Bruno Lage e o técnico contrário, Jesse Marsch, numa acesa discussão. Do outro o Fulham, recém promovido ao principal escalão do futebol inglês que conseguiu um empate na receção ao Liverpool no primeiro jogo de João Palhinha, antigo médio do Sporting que teve entrada direta para o melhor onze da ronda inicial. Na segunda jornada, as duas equipas com treinadores portugueses em Inglaterra jogavam entre si.

“Aqui todas as equipas são fortes. Basta ver os resultados, basta ver pelo que acontece semana após semana. Pelo jogo que fizeram com o Liverpool, por aquilo que fizeram na última época, percebemos como são uma equipa forte, com jogadores de topo como o Mitrovic que marcou 43 golos no Championship, fez o primeiro jogo da época com o Liverpool e marcou mais dois. Às vezes nem as equipas conseguem marcar dois golos ao Liverpool, ele marcou sozinho… Mas existe uma dinâmica de equipa que ajuda a isso, com marca do treinador. Conheço bem o trabalho do Marco [Silva], em Portugal e em Inglaterra. Vai ser mais um jogo difícil contra um adversário forte”, comentara Bruno Lage na antevisão da partida.

