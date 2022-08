Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ainda no ano passado conseguiu fazer história. Mais história. Ao conquistar pela quinta vez o Campeonato Nacional de surf, Vasco Ribeiro tornou-se o atleta com mais títulos na prova, superando os quatro de Ruben Gonzalez. Antes, há mais de uma década, conseguira ser o mais novo campeão de sempre, num primeiro troféu conseguido com apenas 16 anos. E ,em 2014, sagrou-se o primeiro português a ganhar o Mundial de Juniores. No entanto, e como tem sido cada vez mais habitual nos tempos que correm (e no surf, como se viu pelo exemplo do campeão Gabriel Medina), a competição não é tudo. Longe disso. E às vezes é necessário fazer um passo atrás nesse percurso para ganhar balanço e dar dois ou mais à frente.

“Comecei a competir com apenas nove anos, e logo na primeira prova, comecei a vencer. Na minha carreira, tudo aconteceu com muita rapidez, intensidade e sucesso. Fui campeão nacional em todas as categorias, campeão Europeu, e também campeão do mundo. O meu sonho sempre foi entrar no World Tour e ser campeão do mundo. No entanto, enquanto estamos a ganhar tudo parece fácil, e muitas vezes não nos apercebemos do quão difícil é a vida de um atleta de alto rendimento”, começou por referir o surfista português de 27 anos numa publicação feita nas suas redes oficiais na noite desta sexta-feira.

“O último ano tem sido bastante desafiante, e tem vindo a piorar de uma maneira que eu sozinho já não estava a conseguir gerir. Tinha pouca vontade para fazer as coisas que me são mais importantes, e por isso, chegou a altura de pedir ajuda profissional para conseguir voltar um dia a lutar pelos meus sonhos”, prosseguiu o atleta que era o português em melhor condição de ranking no Challenger Series (prova que dá acesso ao Circuito Mundial de 2023) mas que falhou na semana passada a etapa de Huntington Beach.

“Decidi que neste momento o mais importante é focar-me, e investir tempo na minha saúde mental, pois é dela que parte tudo o resto: a estabilidade, a família, os amigos, os resultados, etc… Este é o meu compromisso, e tenho duas filhas lindas que são o meu maior motor e motivação para esta nova fase”, anunciou Vasco Ribeiro, que estava também na lista de candidatos a mais um título no Nacional.

[Ouça aqui a entrevista a Vasco Ribeiro após o título nacional no programa Nem tudo o que vai à rede é bola da Rádio Observador]

“Irei estar fora das competições e do mar durante algum tempo, sabendo que estou focado no meu futuro, e disposto a lutar até ao último segundo como sempre fiz em competição. Vou também estar afastado das redes sociais até me sentir preparado para voltar. Obrigado a todos que ao longo destes anos sempre me apoiaram e incentivaram”, concluiu a publicação do surfista português.