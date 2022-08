Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um mini estádio da Luz no Municipal de Leiria que só tem jogos envolvendo equipas de escalões principais quando passou a sediar a Final Four da Taça da Liga, 11 Chalanas a entrar em campo de vermelho, uma arrepiante homenagem antes do apito inicial ao Pequeno Genial que promovia romarias como a desta tarde aos recintos desportivos pela relação umbilical e quase única que conseguia ter com a bola. Apesar de estar a jogar como visitado, o Casa Pia enfrentava um contexto que dificilmente poderia ser complicado naquele que era apenas o segundo encontro após regressar ao Campeonato Nacional 83 anos depois. Resistiu até onde podia, mais do que todos ao tornar-se a primeira equipa a aguentar o nulo até ao intervalo.

Depois, imperou a lei do mais forte. E, mais uma vez, destacou-se naquilo que fica, o resultado final, um dos jogadores que continua com permanência incerta na Luz até ao final do mercado, Gonçalo Ramos. Se numa primeira instância os 30 milhões de euros apresentados por um clube inglês não convenceram, o aumentar dessa fasquia poderá mesmo levar a uma saída em agosto – sendo que, segundo confidenciaram ao Observador, a vertente financeira pode ser importante mas a opção, havendo uma proposta que fosse pelo menos aos 40 milhões, está relacionada também com a política desportiva do clube, com o número de avançados no plantel num esquema tático de 4x2x3x1 e com a evolução de Henrique Araújo.

