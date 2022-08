Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Numa tarde muito cheia, com quase 1500 pessoas em Quarteira, no Algarve, Luís Montenegro aproveitou a boleia para se atirar à jugular de António Costa. “Neste Governo dos despachos quem merece ser despachado é o PS. Não há ninguém no Governo quem assuma a responsabilidade”, atirou o novo líder do PSD.

“Não estamos apressados. O nosso caminho é longo, que não será fácil. Vamos ter de ultrapassar muitas dificuldades. Estamos muito cientes disse. Mas nós viemos mesmo para ganhar as eleições e para sermos governo em Portugal. Não estamos aqui de plantão.”

Ao lado de Pedro Passos Coelho, o grande convidado-surpresa da tarde, o antigo líder parlamentar apontou o dedo diretamente a António Costa. “O país precisa muito de nós. Estamos com o velho Governo socialista que está a empobrecer Portugal. O problema da falta de transformação de Portugal está no PS.”

“O PS confunde o próprio partido com o Estado. O tempo é de nos preparamos para esta tarefa e dizermos qual é a nossa prioridade. A primeira é a Saúde. O PS não esconde o fanatismo ideológico na Saúde”, insistiu Montenegro.

