A polémica que tem assolado o judo nacional nos últimos dias pode começar a ter um final na próxima terça-feira, quando Jorge Fernandes, presidente da Federação de Judo, tiver uma reunião com João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, e com José Manuel Constantino, líder do Comité Olímpico de Portugal. Um encontro que, por vontade do número 1 da modalidade, não contará com os sete atletas que assinaram uma carta aberta fazendo entre duras críticas ao atual ponto de situação.

Em paralelo com esse encontro, Jorge Fernandes admitiu à Rádio Observador a possibilidade de abrir processos disciplinares aos visados (Telma Monteiro, Catarina Costa, Bárbara Timo, Rochele Nunes, Patrícia Sampaio, Anzi Egutidze, todos presentes na última edição dos Jogos Olímpicos, e Rodrigo Lopes) e avançar mesmo para os tribunais perante aquilo que foi transmitido pelos sete atletas.

“Não falei com os atletas nem vou falar, isso terá de ser alguém a tratar com eles, naturalmente. Eu tentei reunir com o senhor secretário de Estado e com o presidente do Comité Olímpico para se resolver este problema, claro que nós estamos interessados em resolver, mas da nossa parte os atletas só têm de cumprir as normas, treinar e competir. Da nossa parte não há nada, manteremos apenas o cumprimento das normas que até aqui sempre serviram (…) A reunião também era com os atletas mas eu com os atletas recuso reunir-me, neste momento não me quero reunir com os atletas. Não vejo interesse nenhum nisso, eles têm de cumprir e têm de se retratar relativamente às mentiras que publicaram”, referiu.

“Inicialmente disse que não haveria essa possibilidade de avançar para os tribunais mas entretanto houve desenvolvimentos e agora há essa possibilidade. Não vou dizer que o vou fazer. Por vontade não mas não sou só eu que mando nem decido sozinho. Está em cima da mesa a possibilidade de haver processos disciplinares e colocação dos atletas em tribunal não só por algumas afirmações na carta mas também por estarem a gravar uma reunião que tiveram comigo sem autorização”, acrescentou Jorge Fernandes.

Perante essas declarações, Telma Monteiro, a judoca com maior currículo nacional de sempre (um bronze nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, quatro pratas entre cinco medalhas em Mundiais e seis ouros entre 15 pódios conseguidos em 16 participações em Europeus, entre dezenas de outras vitórias em Grand Slams e Grand Prix internacionais), deixou um comentário na sua página oficial do Instagram onde manifestou algo que acabou por ser um prolongamento da carta aberta. “Mais ameaças… Até quando?”, disse.

A publicação não demorou a ter múltiplas reações, uma delas de Fernando Pimenta, estrela da canoagem também do Benfica que é o atleta nacional no ativo com maior currículo com um total de 118 medalhas internacionais. “Vamos todos ficar com medo”, comentou com o emoji de um palhaço. De recordar que, nesta fase, os atletas estão num período de preparação para o Campeonato do Mundo que se realiza na primeira semana de outubro, havendo algumas provas internacionais pelo meio antes de um natural período de adaptação tendo em conta que a competição irá decorrer em Tashkent, no Usbequistão.