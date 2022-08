Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Um navio fretado pelas Nações Unidas deve partir da Ucrânia nos próximos dias com destino a África, depois de ter atracado no porto de Pivdennyi, localizado na cidade de Yuzhne, na costa do Mar Negro e perto de Odessa.

Oleksandr Kubrakov, ministro das infraestruturas da Ucrânia, também confirmou, na rede social Twitter, esta informação: “O navio de carga Brave Commander chegou ao porto marítimo de Pivdennyi. Brevemente o trigo ucraniano será entregue à Etiópia”. A Ucrânia, sublinhou, “tem o apoio de todo o mundo” e “fará todos os possíveis para evitar uma crise global” na alimentação.

The???? BRAVE COMMANDER loaded with 23 000 tons of ????wheat is ready to leave the Pivdennyi Sea Port. Grateful to @MarianneAtWFP @WFP, Esteban Sacco @OCHA_Ukraine & Denise Brown @UN for the successful joint work. pic.twitter.com/HvE46sXaFN

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 14, 2022