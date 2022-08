Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“O que me disse Mourinho? Para dizer a verdade, sentimos que quando as negociações estavam avançadas, ele já não precisava de insistir para me convencer. Agradeceu-me pela minha escolha. A montra de troféus que tem fala por si. Qualquer um, inclusive eu, quer ser treinado por ele, quando me ligou fiquei ainda com mais vontade de vir. Hakimi e outros jogadores falaram-me muito bem da Roma”. A ideia que era tantas vezes ouvida nas últimas duas décadas continua vigente, desta vez com Wijnaldum, médio neerlandês do PSG após vários anos no Liverpool, a ser exemplo paradigmático de como um treinador pode influenciar a decisão de um jogador que procura minutos. Se dúvidas existissem, ainda é o Special One.

A vitória na Liga Conferência, quebrando um longo jejum de títulos pela Roma, e a atuação do clube no mercado este verão vieram consolidar uma espécie de renascimento do treinador português depois de um final mais apagado na passagem pelo Manchester United e do trabalho no Tottenham. Mourinho nunca deixou de ser tema de conversa, algumas vezes com o próprio a colocar-se no centro das questões, mas os últimos meses reforçaram esse posicionamento. O reflexo, claro está, pode ver-se nos adeptos. Há muito que não se via no clube da capital italiana tanta esperança numa temporada, como foi bem percetível na apresentação de Dybala e no último encontro de preparação no Olímpico de Roma. Ainda assim, até mesmo para quem via de fora a mensagem que passava era de prudência e muita cautela.

Dove ci eravamo lasciati… ???? Dove ci siamo ritrovati… ????❤️ Ora, siamo pronti a ricominciare! ????#ASRoma pic.twitter.com/Dzm5IILlMD — AS Roma (@OfficialASRoma) August 13, 2022

“A Roma reforçou-se muito bem neste verão mas dizer que vai ganhar o título é estragar o trabalho que Mourinho fez e colocar uma pressão desnecessária. Ele fez um excelente trabalho a nível técnico e psicológico que levou à conquista da Liga Conferência e devolveu o entusiasmo à cidade, por isso não devemos estragar isso. De certeza que vai lutar por grandes objetivos, mas Juventus, Inter e AC Milan estão um passo à frente”, comentou Carlo Ancelotti, campeão europeu e espanhol pelo Real Madrid. “Ancelotti é Ancelotti, sabe tudo de futebol e desta profissão. Conhece também o clube e a cidade. É sempre de respeitar as suas palavras. Carlo é Carlo…”, respondeu o português, agradecendo as palavras do homólogo.

Era neste contexto que a formação romana iria fazer a estreia na Serie A frente à Salernitana, depois das vitórias complicadas de AC Milan (Udinese, 4-2) e Inter (Lecce, 2-1) na ronda inaugural, com Mourinho a elogiar o clube pelo mercado e a entrar em despique de palavras com… Maurizio Sarri, técnico da Lazio. “Matic, Svilar, Celik, Dybala, Wijnaldum. Ter cinco jogadores desta qualidade por sete milhões de euros, só posso aplaudir. Apenas o Lecce e a Sampdória gastaram menos do que nós [na Série A]. A Lazio gastou 39 milhões de euros”, atirou. “Nós não gastámos dinheiro, nós investimos em jovens jogadores. A Roma é que gastou dinheiro. Agradeço a Mourinho pela sua confiança em nós e posso dizer que seria uma desilusão se a Roma terminar em segundo…”, atirou na resposta Sarri, num duelo que começa a aquecer.

????️ "I'm surprised you are talking about us as candidates for the title!" Roma boss Jose Mourinho says the difference between his side and others in the Europa League is like 'Earth to Mars' ???? #ASRoma pic.twitter.com/CXS2Xldhl4 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 13, 2022

“A segunda época corresponde a mais tempo de trabalho, mais conhecimento e mais consciência. Para todos os treinadores na segunda época há condições para fazer melhor. Na Europa para fazer melhor temos de ganhar a Liga Europa, mas para isso há equipas com um potencial económico muito maior que o nosso. Vamos tentar melhorar o sexto lugar. Podem dizer que a Roma é candidata ao scudetto mas Inter e AC Milan têm vantagem e reforçaram-se, além da Juventus”, balizou o português, quase colocando como objetivo em termos de Serie A uma posição de acesso à Liga dos Campeões entre os quatro primeiros. No entanto, os adeptos romanos têm esperança de mais e foi isso que se viu no ambiente criado pela onda visitante que “invadiu” Salerno para a ronda inicial que acabou com uma vitória por 1-0.

“Mi è piaciuto vedere una squadra che, anche se non ha segnato i gol che avrebbe dovuto segnare, ha avuto maturità e ha saputo gestire il risultato”. José Mourinho | #SalernitanaRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) August 14, 2022

Nem sempre o encontro foi bem jogado por parte da Roma, em parte por culpa própria tendo em conta as oportunidades falhadas no primeiro tempo quando o tridente ofensivo Zaniolo-Dybala-Abraham teve uma outra capacidade de criar desequilíbrios. Assim, o único golo da partida acabou por surgir pelos pés de Cristante, a rematar de pé esquerdo com a bola a bater ainda num adversário e a não dar depois hipóteses a Luigi Sepe (42′). No segundo tempo, a Salernitana tentou reagir com o veterano Ribery ainda a dar mostras de toda a classe mas foram os romanos a beneficiarem das melhores chances para aumentarem o marcador, tendo mesmo um golo anulado a Paolo Dybala nos minutos finais do encontro.