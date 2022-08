Pelo menos 41 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas num incêndio ocorrido este domingo numa igreja no Cairo, informou a Igreja Copta (cristã). “As fontes do Ministério da Saúde disseram que os mortos chegam a 41 até agora, enquanto os feridos são 14 pessoas”, disse a Igreja Copta em comunicado publicado na sua conta oficial no Facebook.

De acordo com as primeiras investigações, o incêndio na igreja de Abu Sifine, no bairro popular de Imbaba, ocorreu, em consequência de uma falha elétrica, durante um culto religioso em homenagem a São Mercúrio de Cesareia que reuniu milhares de fiéis. De acordo com a BBC estariam 5.000 pessoas na missa. O fogo bloqueou uma das entradas provocando uma debanda descontrolada na qual muitas pessoas foram mortas, uma parte das vítimas mortais serão crianças.

De acordo com a Igreja Copta, o fogo está controlado, mas os bombeiros estão a realizar operações de arrefecimento que impedem o acesso à igreja, pelo que o número de mortos pode aumentar nas próximas horas. As causas da falha elétrica não são ainda conhecidas.