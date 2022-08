Uma mulher, de 28 anos, é a vítima mortal da colisão rodoviária de dois veículos ligeiros de passageiros ocorrida esta segunda-feira na Estrada Nacional 261 (EN261) no concelho de Grândola (Setúbal), revelou fonte da GNR.

Contactada pela agência Lusa, a fonte do Comando-Geral da GNR acrescentou que os dois feridos graves também resultantes deste acidente são dois homens, um de 20 anos e outro de 29 anos.

O alerta para a colisão entre os dois automóveis, que aconteceu no nó de Grândola daquela via, foi dado às 12h26, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Um dos feridos graves foi transportado de ambulância para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), no concelho de Santiago do Cacém, e o outro foi transportado de helicóptero pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital Garcia de Orta, em Almada (Setúbal).

A EN261, na zona onde aconteceu a colisão, chegou a estar cortada ao trânsito nos dois sentidos, mas a circulação rodoviária já está a processar-se “de forma condicionada”, indicou à Lusa a fonte da GNR.

Para o local foram mobilizados 29 operacionais, apoiados por 11 viaturas terrestres e o helicóptero, incluindo meios dos bombeiros, GNR e INEM.