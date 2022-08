Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É grande e pesado, e não tem nada — mesmo nada — a ver com um livro portátil, de bolso, que possa ser lido durante deambulações no território de que se ocupa, mas, em contrapartida, é aquele tipo de bibliografia que decisores políticos locais, regionais e nacionais haveriam de ter à mão, lida e anotada, qualificando-os para “as medidas ponderadas e as iniciativas arrojadas” que a geógrafa Suzanne Daveau, no prefácio, lhes reclama na p. 6. Eles sem dúvida, mas também quantos se importem com o destino da terra portuguesa numa encruzilhada geracional de modos de vida, entre campestre e urbano, e novos imbróglios e desafios globais.

Resultado duma investigação que decorreu de 1984 a 2008 e teve primeira edição em 2011, esgotada, voltou agora aos prelos por méritos próprios como verdadeira obra de referência sobre as singularidades patrimoniais e as dinâmicas territoriais daquela faixa fronteiriça norte-continental, identificada como um dos “territórios periféricos desarticulados às restantes dinâmicas regionais” (p. 10), e ele próprio descontinuado pela “diferenciação paisagística entre as Terras de Bouro e do Barroso desde tempos remotos” (p. 31), mas também diferenciação térmica e pluvial (p. 43), até mesmo nas respectivas estruturas defensivas de raia. O património natural da Serra do Gerês é o que resulta do que uma geomorfologia assaz vigorosa, ecossistemas e microclimas locais desenharam caprichosamente, aqui e ali. É impressionante a imagem aérea do Vale do Homem na p. 37. A “agressividade das formas de relevo” (p. 14) e a agro-pastorícia tradicional extensiva modelam a “organização espacial” da fixação humana numa região em que ainda perduram castros pré-históricos e “troços de calçadas romanas que atravessam vales e declivosas vertentes” (p. 31), além de meia centena de baluartes medievais que Duarte Darmas percorreu quando ali foi conhecer e desenhar as fortificações raianas em 1509.

Durante séculos, poderosos mosteiros — como o de Pitões das Júnias, hoje em ruínas (fotos p. 111) —, construídos em cota próxima dos 1000 m, concentraram propriedades e determinaram a vida económica envolvente até 1834. O de Santa Maria das Júnias — monumento nacional em 1952, que “continua em ruínas”! — foi albergue dos peregrinos a Santiago de Compostela (p. 109). O de Santa Maria de Bouro — tal como os habitantes locais, obrigados, desde 1220, a defender o castelo de Bouro e a Portela do Homem (v. p. 87) — está desde 1997 convertido em simpática unidade hoteleira. A permeabilidade raiana a laços familiares, comerciais e entre mosteiros nunca cessou, a magnitude do relevo serrano foi um obstáculo natural a movimentos litigiosos de parte a parte, mas — nunca fiando — trincheiras com centena e meia de comprido, como em São João do Campo, e outras, em Outeiro de Palheiros e Reivedo, a Casa do Facho, com ampla visão do vale do rio Homem para montante de Vilarinho da Furna, a Casa da Guarda, nas Terras de Bouro, e as casarotas dos pastores (onde se cavaram pequenas trincheiras) garantiram um controlo à distância de quem viesse do lado de lá com maus propósitos, enquanto regalias régias incentivavam o povoamento daqueles territórios de fronteira, em apoio a eventuais tarefas defensivas. Houve, claro, “disputas sangrentas” e “duradouros conflitos” (pp. 98 e 99).

Na Serra Amarela, onde a neve permanecia durante seis longos meses, a Casa da Neve (um armazém de gelo vocacionado para refrescar bebidas consumidas em Guimarães e Braga) foi um projecto do século XVII sempre à espera de melhores dias. Durante as invasões francesas foi destruída a Real Fábrica de Vidro de Vilarinho das Furnas, tão recentemente construída, em 1805, no plaino de Linhares (p. 96). Se a vinha de enforcado ou ramada — a “vinha alta” — envolve, também ali, as parcelas de cultivo, a verdade é que, constata Rosa Moreira da Silva, não há estatísticas agrícolas para o século XXI suficientemente fidedignas nem cadastro rústico actualizado, mas a população residente activa tem decrescido a olhos vistos, deixando os aldeamentos praticamente vazios de gente. Além disso, sublinha a geógrafa, “as aldeias enquadradas na magnitude deste Património Natural têm sofrido profundas mutações de raiz arquitectónica e funcional, uma consequência directa do despovoamento, da implantação das albufeiras com submersão de áreas de lavradio/baldio e da opção por novas funcionalidades” (p. 43), o turismo de habitação, por exemplo. Uma “densa mancha de espécies infestantes”, como a Acacia dealbata, e de eucaliptal, sempre ele!, é também uma consequência do despovoamento, do desinteresse pela agricultura e do recurso ao automóvel, no belo Vale do Homem (p. 48). Em 1991 1114 pessoas trabalhavam nos campos, reduzidas a 372 em 2001 (p. 207). Quantas serão em 2022?…

