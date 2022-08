Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os algoritmos das redes sociais decidem o que os utilizadores veem e a ordem pela qual têm acesso a determinados conteúdos. A China pretende que as pessoas compreendam o que determina o que encontram numa página da internet e porque é que algumas publicações são escolhidas para aparecer em vez de outras.

Pela primeira vez, tecnológicas chinesas como a ByteDance, dona do TikTok, ou a Alibaba partilharam detalhes sobre os seus algoritmos com o regulador chinês, a Administração do Ciberespaço da China (CAC, na sigla em inglês). Assim foi publicada uma lista que contém as descrições de 30 algoritmos — incluindo seis da Alibaba, um da ByteDance, dois da Tencent e três do Baidu — e que será atualizada regularmente para tentar conter o abuso de dados, noticia esta terça-feira a BBC.

Através da lista partilhada online e analisada pela imprensa internacional é possível perceber que o site de compras Taobao — propriedade da Alibaba — “recomenda produtos ou serviços aos utilizadores através da sua pegada digital” e dos dados do histórico de pesquisa. Os algoritmos determinam não só o conteúdo a que cada pessoa tem acesso, mas também servem para orientar decisões no comércio online. Por exemplo, a Alibaba seleciona os conteúdos a que alguém tem acesso tendo também em conta as compras que essa pessoa fez ou o volume de vendas de cada produto.

Por outro lado, a ByteDance mede o interesse das pessoas que utilizam a Douyin (versão chinesa do TikTok) através de um algoritmo que tem em conta os cliques dos utilizadores, a duração dos vídeos que assistem, o que é que comentam, em que conteúdos colocam “gosto” e outros dados do histórico de utilização dessa rede social.

