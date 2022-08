O Presidente norte-americano, Joe Biden, assinou esta terça-feira a Lei de Redução da Inflação, classificando-a como “uma das mais importantes da história” do país e que procurará garantir “equidade” entre os cidadãos, perante as duras consequências económicas da pandemia.

Não se trata apenas do hoje, trata-se do amanhã. Trata-se de trazer progresso e prosperidade para as famílias norte-americanas, mostrando aos norte-americanos que a democracia ainda funciona nos Estados Unidos, apesar de toda a conversa sobre o seu fim”, disse Biden num evento na Casa Branca.