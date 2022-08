Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos levantou objeções à divulgação do documento usado pelo FBI para justificar as buscas feitas à mansão de Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. De acordo com o jornal New York Times (NYT), este departamento terá avançado com um pedido junto de um juiz no tribunal da Florida, com o intuito de impedir a divulgação integral do documento.

Segundo este jornal, as autoridades temem que a divulgação do documento possa comprometer a investigação que está em curso. Ao tornar público o documento, o Departamento receia que sejam “comprometidos os próximos passos da investigação” e que haja “um provável arrefecimento” da cooperação das testemunhas.

Ainda de acordo com os procuradores, a divulgação deste documento também poderá pôr em cheque “outras investigações de alto nível”.

Num apelo junto do tribunal da Florida com uma extensão de 13 páginas, a Justiça norte-americana frisa que receia que a publicação do documento possa também representar perigo para as testemunhas envolvidas nesta investigação.

A 9 de agosto, o FBI fez buscas na casa de Donald Trump, ex-Presidente dos Estados Unidos, na mansão do empresário no resort de Mar-a-Lago, em Palm Beach, no estado da Florida. Estas buscas estão a gerar várias ondas de choque, a começar pelas duras acusações feitas por Trump ao FBI.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Há uma semana, Trump acusou as autoridades de estarem a levar a cabo uma investigação semelhante à que é feita “em países de terceiro mundo”, referindo inclusive que os agentes arrombaram um cofre que estava no interior da propriedade. O FBI terá obtido cerca de vinte caixas com documentos, recolhidos durante a presidência de Donald Trump e que são considerados como portadores de informação sensível.

As buscas foram rapidamente usadas por Trump e por alguns republicanos como uma arma política, com acusações de que o FBI estaria a usar esta investigação para impedir uma possível recandidatura do norte-americano às eleições presidenciais de 2024.

Já esta segunda-feira, Donald Trump voltou a atacar o FBI, acusando esta entidade de lhe ter roubado três passaportes durante as buscas em Mar-a-Lago. “Nas buscas do FBI em Mar-a-Lago, roubaram os meus três passaportes (um expirado), juntamente com tudo o resto. Trata-se de um ataque a um adversário político num nível nunca antes visto no nosso país. Terceiro Mundo”, acusou o antigo líder dos Estados Unidos na rede social Truth Social.