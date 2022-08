Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os duques de Sussex têm nova visita ao Reino Unido marcada para o próximo mês de setembro. A deslocação de Harry e Meghan deve-se a causas de solidariedade e o casal passará depois pela Alemanha, para um evento dos Invictus Games.

A viagem dos Sussex passará pelas cidades de Londres e Manchester e também por Dusseldorf, já na Alemanha. A 5 de setembro Harry e Meghan vão estar presentes no One Young World Summit, na cidade de Manchester, onde a duquesa fará um discurso na cerimónia de abertura do evento. Meghan é conselheira do One Young World e tem como parceiros de missão nomes bem conhecidos como Jamie Oliver, Sir Richard Branson e o primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau. Espera-se a participação de jovens líderes vindos de mais de 190 países.

Os duques seguem depois para a Alemanha, onde no dia 6 de setembro vão também participar num evento que marca um ano até aos próximos Invictus Games. A edição de 2023 da competição desportiva criada pelo príncipe Harry para pessoal das forças armadas, veteranos e feridos de guerra, terá lugar na cidade alemã de Dusseldorf. Um porta-voz do casal disse que o casal vai-se deslocar para apoiar causas “próximas dos seus corações” e que estão “encantados” com esta visita, cita a BBC.

De novo no Reino Unido, Hary e Meghan vão marcar presença nos WellChild Awards em Londres a 8 de setembro, onde será o duque a discursar, uma vez que é patrono da instituição desde 2007. O objetivo é ajudar crianças e jovens com sérios problemas de saúde a passarem do hospital para casa com as respetivas famílias.

A última vez que Meghan e Harry estiveram no Reino Unido foi no início do mês de junho, para as celebrações do Jubileu de Platina da rainha, contudo com uma presença discreta.

A visita dos duques de Sussex ao Reino Unido levanta questões sobre possíveis encontros com outros membros da família real. Em relação a Isabel II, “embora queiram manter as atenções focadas nas suas instituições de solidariedade, acredita-se que o casal queria ver a rainha durante a sua visita”, escreve o Telegraph. Mas em relação aos duques de Cambridge, “não há expectativa neste momento de que se encontrem”, acrescenta o jornal.

A rainha, por seu lado, está de férias na Escócia, como é habitual. Mas deverá fazer uma pausa na estadia e regressar a Londres por esta altura, para convidar a pessoa escolhida pelo Partido Conservador a formar o próximo Governo, uma vez que o atual Primeiro-Ministro, Boris Johnson, deixará as suas funções a 6 de setembro. A família Cambridge, composta pelo príncipe William, Kate e os três filhos, tem mudança de casa marcada para este fim de verão. Vão trocar o palácio de Kensingnton, no centro de Londres, por Adelaide Cottage, na propriedade do castelo de Windsor. Esta casa fica a uma curta distância da casa onde os Sussex se costumam instalar nas suas visitas ao Reino Unido, Frogmore Cottage, também na propriedade do castelo.