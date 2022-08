Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O embaixador de Portugal em Doha, no Qatar, foi exonerado pelo Presidente da República por proposta do Governo. António José Alves de Carvalho estava no cargo desde 2020 (altura em que deixou de ser embaixador na Guiné-Bissau) e — apesar de ser ano de Mundial de futebol — deixa a embaixada numa altura em que dois casos polémicos envolvem o nome dos representantes portugueses no Qatar: o de um português que está retido nas instalações da embaixada, sem condições, a aguardar julgamento; e as declarações do chefe da missão da embaixada que recusou a existência de racismo no país.

“É exonerado, sob proposta do Governo, o ministro plenipotenciário de 1.ª classe António José Alves de Carvalho do cargo de Embaixador de Portugal em Doha”, pode ler-se no decreto publicado a 5 de agosto, depois de isso mesmo ser proposto pelo Governo no mês de julho, ainda antes do caso das polémicas declarações do chefe de missão da embaixada portuguesa (mas já depois de ser conhecido o caso do cidadão que se encontra a viver junto à embaixada).

Contactado pelo Observador, o Ministério dos Negócios Estrangeiros explica que “está em curso uma rotação de embaixadores — procedimento habitual na carreira diplomática” e assegura que a mesma “nada tem a ver com alguns casos relatados pela imprensa recentemente”.

O gabinete de João Gomes Cravinho refere que está a aguardar a “anuência das autoridades do Qatar,em conformidade com a prática diplomática estabelecida, para que se possa proceder à nomeação, nos termos habituais, do próximo embaixador de Portugal em Doha”.

