Scott Morrison, que foi primeiro-ministro da Austrália entre 2018 e este ano, nomeou-se em segredo para cinco cargos adicionais em diferentes ministérios – uma situação que está a surpreender os australianos.

As nomeações foram feitas de forma secreta, já que não houve uma declaração pública sobre o assumir de pastas, como acontece habitualmente no país (Em Portugal teria de haver uma tomada de posse após a nomeação ter sido aprovada pelo Presidente). Estes acontecimentos decorreram entre março de 2020, na primeira vaga da Covid-19, e maio do ano passado. De acordo com o jornal Guardian, o antigo primeiro-ministro terá assumido poderes adicionais em ministérios como Saúde; Finanças; Indústria, Ciência, Energia e Recursos; Interior e Tesouro. E, em alguns casos, estas ações terão decorrido inclusive sem o conhecimento do ministro de cada área. A investigação sugere que, ao nomear-se para os diferentes cargos, Morrison teria poderes equiparados aos dos ministros já nomeados para cada uma das pastas.

As nomeações secretas foram divulgadas por dois jornalistas do grupo News Corp, durante as ações de promoção de um livro focado na resposta do primeiro-ministro australiano à pandemia de Covid-19.

O caso está a gerar surpresa e contestação na Austrália. Apesar da pressão, Scott Morrison já veio a público defender estas ações. Em comunicado, datado desta terça-feira, Morrison pediu publicamente desculpas aos antigos membros do executivo por “qualquer ofensa”. E, na mesma oportunidade, defendeu as ações tomadas, descrevendo-as como “uma salvaguarda em caso de emergência” durante os primeiros tempos da pandemia de Covid-19.

