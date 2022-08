Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Ministério das Infraestruturas e Habitação garante que tem acompanhado de perto as reivindicações e os apelos feitos pelos trabalhadores da TAP, afirmando que “compreende o momento difícil por que passam todos aqueles que, todos os dias, permitem à companhia operar.” No entanto, recorda que a empresa está a passar por um plano de reestruturação exigente, com reduções salariais que já resultaram de acordos assinados com associações de trabalhadores.

É esta a informação transmitida num comunicado divulgado esta terça-feira pelo Ministério de Pedro Nuno Santos, num dia em que está em curso uma “marcha silenciosa” entre três sindicatos que representam os trabalhadores da companhia.

“É preciso não esquecer que a companhia aérea atravessa ainda aquele que é o momento mais desafiante da sua história.” Este comunicado relembra que a TAP “vive as consequências do ano dramático de 2020, quando o encerramento da empresa foi apenas travado pela injeção de fundos públicos, por parte do Estado português, num valor que vai atingir os 3,2 mil milhões de euros”.

“Essa injeção de fundos públicos só foi autorizada pela Comissão Europeia por estar sujeita a um plano de reestruturação exigente, que terminará apenas em 2025”, continua a mesma nota do Ministério das Infraestruturas. “Este plano – que foi aprovado há menos de 8 meses – só foi autorizado porque contou com um substancial contributo por parte dos trabalhadores, traduzido na redução do número de efetivos na empresa (um processo já encerrado) e na redução dos salários dos trabalhadores que permaneceram na TAP.”

