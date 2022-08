Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não deu para mais uma final mas nem por isso deixou de ficar como mais uma marca nestes Europeus: Diogo Ribeiro terminou as meias-finais dos 50 metros livres com o 11.º melhor registo, falhando a presença na final mas garantindo mais um recorde pessoal e de juniores na distância com a marca de 22,07.

Antes, o jovem atleta de 17 anos, único júnior a nadar também nestas meias-finais, já tinha conquistado a medalha de bronze nos 50 metros mariposa após bater por três vezes o recorde nacional; chegou à final dos 100 metros mariposa com dois registos máximos; e bateu também o recorde nos 100 metros livres.

