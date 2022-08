Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um discurso “explosivo” no final do Campeonato de 2021/22, uma sanção pesada no início do Campeonato de 2022/23: Frederico Varandas, presidente do Sporting, foi esta terça-feira suspenso por 70 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na sequência das críticas feitas ao homólogo do FC Porto, Pinto da Costa, quando falava a sócios e adeptos no Núcleo Sportinguista de Carregal do Sal.

“O Processo Disciplinar foi instaurado no dia 31.05.2022 e remetido à Comissão de Instrutores da Liga, tendo por objeto ‘Eventual lesão da honra’. Concluída a instrução do processo, cuja direção e encerramento é regulamentarmente da competência da Comissão de Instrutores da Liga, esta última remeteu o processo ao Conselho de Disciplina no dia 26.07.2022, apresentando relatório final com acusação. A audiência disciplinar realizou-se no dia 09.08.2022″, explicou o órgão em comunicado.

“No dia 16.08.2022 decidiu o Conselho de Disciplina julgar procedente, por provada, a acusação, que imputava ao arguido declarações dirigidas a outro agente desportivo, apodado nomeadamente de ‘corruptor ativo’ e ‘uma vergonha para o desporto português’ e consequentemente, sancionou o Arguido Frederico Nuno Faro Varandas, pela prática da infração disciplinar p. e p. pelo artigo 136.º, n.ºs 1 e 3 por referência ao artigo 112.º, n.º 1, ambos do RDLPFP21, havendo reincidência, na sanção de 70 (setenta) dias de suspensão e, acessoriamente, na sanção de multa de 130 (cento e trinta) UC, quantificada em 13.260 € (treze mil duzentos e sessenta euros)”, acrescentou sobre a decisão final.

“Ao senhor Pinto da Costa, por mais que lhe custe e por mais tentativas que faça para tentar apagar as suas ações, será sempre recordado como um corruptor ativo. E eu aqui estarei para lhe recordar até ao último dia da sua presidência que é um corruptor ativo e uma vergonha para o desporto português, ao mesmo tempo que aguardarei com expectativa o desfecho do processo Cartão Azul. Um país que reconhece o senhor Pinto da Costa como uma referência é um país sem valores. E um país sem valores é um país sem futuro. Portugal não pode nem nunca poderá ser esse país”, referiu num longo discurso Frederico Varandas no Núcleo do Sporting de Carregal do Sal, antes de visar também todos os comentários feitos em abril pelo homólogo por ocasião dos 40 anos da presidência dos azuis e brancos de Pinto da Costa.

“Nestas últimas semanas tive a oportunidade de ler inúmeros comunicados e textos de personalidades da nossa praça a felicitarem os 40 anos da presidência do senhor Pinto da Costa e a enumerarem as qualidades, as conquistas e os feitos. Fiquei surpreendido é que na lista dos feitos não vi nada sobre as vergonhosas escutas do Apito Dourado, sobre o facto de este ter fugido para a Galiza horas antes de a Polícia Judiciária ir buscá-lo a sua casa, de ter pagado a familiares seus milhões de euros da FC Porto SAD e dos inúmeros casos de coação e intimidação a jornalistas como a recente agressão, vista por todo o mundo, a um jornalista da TVI por um elemento da comitiva do presidente. Se é para referir os feitos dos 40 de presidência, então, por favor que o façam com rigor e coragem”, acrescentou.