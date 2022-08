Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi no artigo de opinião “Educação, família e liberdade: o discurso do Direito”, do passado dia 8 de agosto, que José Ribeiro e Castro lançou um desafio de Cidadania aos leitores: daria mil euros a quem fosse capaz de descobrir as 41 fontes, referentes a normas da Constituição portuguesa, convenções internacionais subscritas por Portugal e a Lei de Bases do Sistema Educativo, que usou para compor os 14 primeiros parágrafos desse texto.

José Ribeiro e Castro recebeu 21 respostas, seis da quais cumpriam o objetivo proposto. Assim sendo, e por ordem cronológica de envio das respostas, António Paes de Sousa, Jose Manuel Martins, Tiago Terranquente, José Alexandre Pereira, José Luís Ferreira e Tiago Guimarães irão receber um sexto dos 1.000 euros prometidos: concretamente, 166,70 € para cada um.

O artigo “Educação, família e liberdade: o discurso do Direito” já está publicado, desde o dia 13 às 00h12, com indicação das fontes completas correspondentes a cada uma das 41 frases. Pode lê-lo aqui.