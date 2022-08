O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabiam reafirmou esta terça-feira o “empenhamento total do Governo” para que as eleições legislativas antecipadas tenham lugar a 18 de dezembro, mesmo perante “muitas dificuldades”.

Nabiam deu estas indicações à margem de visitas que realizou às sedes da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GTAPE), instituições em que disse constatar “grandes constrangimentos”.

O primeiro-ministro afirmou ter constatado que tanto a CNE como o GTAPE “estão a funcionar em instalações sem condições”. Nuno Nabiam defendeu que a solução passa por construir de raiz as instalações para as duas instituições, diligência que o seu Governo vai iniciar.

Nuno Nabiam garantiu que todo o seu Governo está empenhado para que a data de 18 de dezembro não falhe e que o próprio Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissco Embalo, assim tem exigido ultimamente.

O chefe do Governo guineense reconheceu dificuldades do país em arranjar o dinheiro para custear o processo eleitoral no seu todo, anunciou que na próxima reunião do Conselho de Ministros, ainda esta semana, será aprovado o orçamento para o ato, mas afirmou que o executivo já está a avançar com alguma verba.

O dinheiro, declarou Nabiam, foi mobilizado no âmbito do Imposto da Democracia.

Com essa verba, que o primeiro-ministro não especificou, foi possível comprar impressoras a serem utilizadas para o recenseamento de potenciais eleitorais, disse.

Nuno Nabiam revelou que o país espera receber apoios de outros parceiros, nomeadamente de Timor-Leste.