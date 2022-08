Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

A Coreia do Norte disparou dois mísseis de cruzeiro, esta quarta-feira, em direção ao Mar Amarelo, segundo o Ministério da Defesa de Seul, citado pela agência de notícias AFP. Isto no mesmo dia que o Presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, assinala o seu 100.º dia no cargo.

#BREAKING North Korea has fired two cruise missiles, Seoul defence ministry says pic.twitter.com/6zMODCxBz5 — AFP News Agency (@AFP) August 17, 2022

A Coreia do Norte tem tido uma onda de recentes testes de mísseis, com os desta quarta-feira a marcar o 18º lançamento este ano de acordo com a contagem do Observador. O último foi a 5 de junho, com oito mísseis balísticos de curto alcance.