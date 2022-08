Os 10 centros de vacinação contra a Covid-19 da área do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria vão aumentar para 14 e os horários vão ser reconfigurados em setembro, informou esta quarta-feira a Administração Regional de Saúde.

“O número de pessoas vacinadas, com várias doses, é muito significativo”, informou a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), considerando que a situação “exige que se proceda à adequação da resposta”, em termos de vacinação contra a Covid-19 na área do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria.

Com o objetivo de “aproximar os centros de vacinação da população“, a partir do dia 5 de setembro vão ser reconfigurados os horários e dias de funcionamento “dos 10 centros de vacinação atuais para os 14 que vão abrir”, divulgou a ARSLVT numa nota à imprensa.

Em Santarém, os centros de vacinação passarão a funcionar no Centro de Saúde de Alcanede e nas unidades de saúde familiar (USF Almeida Garrett, Alviela, Planalto e S. Domingos). Todos os centros estarão abertos de segunda a sexta-feira, com exceção da USF Almeida Garrett, que funcionará também aos sábados, até às 13:30.

Nos concelhos de Almeirim, Cartaxo, Coruche, Rio Maior e Salvaterra de Magos, a vacinação será ministrada nos centros de saúde, sendo que a maioria funcionará entre terças e quintas-feiras. No caso de Almeirim e Rio Maior, a vacina poderá também ser administrada aos sábados.

Em Alpiarça e na Golegã os centros de vacinação funcionarão nas unidades de saúde e na Chamusca no Pavilhão dos Bombeiros.

Os horários variam entre as 09h00 e as 17h00, dependendo dos locais e dos dias da semana.

O ACES da Lezíria integra nove concelhos do distrito de Santarém – Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém, servindo uma população de cerca de 200.000 utentes.

De acordo com a nota enviada às redações, até à data foram administradas 457 mil inoculações da vacina contra a Covid-19.