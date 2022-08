Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A casa de Margarida Fortuna estava pronta para o combate ao incêndio com vários baldes e bidões cheios de água até ao topo. Nas paredes exteriores tinha mangueiras compridas já esticadas em direção à encosta da serra. Os utensílios estavam prontos há mais de uma semana porque, quando viu as primeiras notícias do fogo na Serra da Estrela, Margarida ficou com a certeza de que “era uma questão de horas” até lhe bater à porta. Não se enganou.

[Pode ouvir aqui a reportagem da Rádio Observador em Orjais]

