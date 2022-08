Em atualização

Israel vai restabelecer laços diplomáticos completos com a Turquia, após uma década de tensões, segundo o primeiro-ministro israelita Yair Lapid, citado pela agência de notícias francesa AFP. O acordo vai autorizar o “regresso dos respetivos embaixadores aos países”.

O Estado israelense já partilhou, através de uma publicação na rede social Twitter, a oficialização do acordo, desejando “boa sorte” e “felicitações”.

🇮🇱♥️🇹🇷

Israel and Turkey are upgrading diplomatic relations and reinstating the ambassadors and consuls general of both countries.

Mazal Tov! Tebrikler!@IsraelinTurkey pic.twitter.com/gAMLBPzVMU

— Israel ישראל (@Israel) August 17, 2022