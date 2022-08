Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chegou aos serviços da Câmara Municipal de Lisboa uma nova proposta de loteamento para o antigo Hospital Miguel Bombarda. Segundo noticia o Diário de Notícias, o plano, que resulta de um protocolo entre a secretaria de Estado da Habitação e a autarquia, prevê a construção de três novos lotes de habitação, com seis a oito pisos, destinados a arrendamento acessível, um possibilidade já anteriormente discutida, de um estabelecimento hoteleiro e possivelmente um restaurante.

De acordo com a documentação consultada pelo Diário de Notícias, o hotel ficará instalado no edifício do convento de Rilhafoles, onde funcionou o hospital psiquiátrico desde a sua inauguração, em 1848, até ao seu encerramento, em 2011, quando saíram os últimos doentes. Já o estabelecimento de restauração poderá ocupar o espaço da antiga cozinha. O Balneário D. Maria II “deverá ser reabilitado como espaço museológico” e o Panótico, o antigo pavilhão de segurança, deverá receber um papel de destaque no novo planeamento.

O plano prevê ainda que uma parte dos terrenos, propriedade do Estado, sejam cedidos à Câmara de Lisboa para a construção de uma escola básica com capacidade para mil alunos.

O Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa, foi desativado em 2008 e encerrado definitivamente em 2011, quando foram retirados os últimos doentes que viviam no edifício. Em 2009, foi vendido pela autarquia à Estamo, a imobiliária do Estado, por 25 milhões de euros. Desde então, muito se tem falado sobre que uso dar ao antigo hospital psiquiátrico, o primeiro do país, que se encontra num visível estado de degradação.