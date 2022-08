Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Madonna, Geena Davis, Rosie O’Donnell, Lori Petty, Tom Hanks e Bill Pullman são algumas das caras que recordamos de “Liga das Mulheres” (1992), a maravilhosa comédia – e não só – de Penny Marshall em volta de uma liga de basebol feminina durante a Segunda Guerra Mundial. Trinta anos passaram e volta-se a falar do filme, um dos raros casos em que desporto e cinema combinam muito bem, a propósito de uma das melhores séries deste verão, “A League Of Their Own”. Oito episódios que estrearam há dias na Prime Video — e, de certeza, virão muitos mais no futuro. Will Graham e Abbi Jacobson, responsáveis por esta nova adaptação, construíram uma base sólida na primeira temporada.

O sentimento de urgência da série sente-se logo a partir da primeira cena, quando se vê a personagem de Abbi, Carson Shaw, a correr desenfreadamente para apanhar um comboio para Chicago. Tal como no filme – e na vida real –, a história é da equipa Rockford Peaches, do estado de Illinois. A série arranca em 1943, o ano da formação desta liga de basebol feminina que serviu para estancar os problemas do desporto no masculino.

Em tempos de guerra – e pós-guerra –, concretamente entre 1943-1954, existiu a All-American Girls Professional Baseball League, uma liga de basebol composta por mulheres que serviu para estancar a ausência de homens – porque foram para a guerra – e manter as audiências interessadas. Nos melhores anos conseguiram ter mais de 900 mil espectadores numa época inteira. E, no período em que existiu, houve uma equipa que dominou. Não custa adivinhar qual, claro, Rockford Peaches.

[O trailer oficial de “A League of Their Own”]

