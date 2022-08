Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

Passaram 175 dias desde que começou a invasão russa da Ucrânia. A noite e manhã desta terça-feira, 17 de agosto, ficaram marcadas por vários ataques em diferentes zonas da Ucrânia. Em Donetsk, duas pessoas morreram e sete ficaram feridas, incluindo uma criança. Em Mykolaiv, a universidade ficou gravemente danificada e três pessoas ficaram feridas.

Depois de as autoridades ucranianas e russas terem confirmado a destruição de um depósito de armamento e outras infraestruturas na Crimeira, que é dominada pelos russos desde 2014, o Ministério da Defesa britânico alertou que é provável que a região se torne uma preocupação para a Rússia, uma vez que a sua segurança se encontra aparentemente comprometida.

Durante a manhã, foi ainda notícia que a Rússia estará a realizar ações de recrutamento junto dos países vizinhos com o objetivo de formar novas reservas. A informação, divulgada pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, vai de encontro às declarações do ministro da Defesa ucraniano à Voice of America: de acordo com Oleksiy Reznikov, a Rússia perdeu força de combate, o que poderá levar a uma redução da intensidade do conflito.

Saiba com mais detalhes o que aconteceu durante o dia neste artigo ou no nosso liveblog, aqui.

O que aconteceu durante a manhã

O autoproclamado líder da região ocupada de Donestk revelou que será desenvolvida uma “cooperação bilateral benéfica” com a Correia do Norte . Numa carta enviada a Kim Jong-un a propósito do dia da independência da Coreia do Norte, a 15 de agosto, Denis Pushilin comparou a situação da Ucrânia com a da Coreia do Norte, que também teve de lutar pela sua “independência”.

. Numa carta enviada a Kim Jong-un a propósito do dia da independência da Coreia do Norte, a 15 de agosto, Denis Pushilin comparou a situação da Ucrânia com a da Coreia do Norte, que também teve de lutar pela sua “independência”. Mais quatro navios carregados de cereais terão saído dos portos ucranianos , segundo o ministro da Defesa da Turquia, Hulusi Akar, citado pela Reuters. Os navios transportam farinha de girassol, óleo de girassol e milho e saíram dos portos de Odessa e Chornomorsk.

, segundo o ministro da Defesa da Turquia, Hulusi Akar, citado pela Reuters. Os navios transportam farinha de girassol, óleo de girassol e milho e saíram dos portos de Odessa e Chornomorsk. A universidade de Mykolaiv foi bombardeada durante a noite pelas forças russas. O ataque provocou três feridos e danificou várias áreas do campus universitário, informou um porta-voz da região de Odessa.

durante a noite pelas forças russas. O ataque provocou três feridos e danificou várias áreas do campus universitário, informou um porta-voz da região de Odessa. Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas, incluindo uma criança, durante um ataque russo nas comunidades de Avdiivka e Zaitseve, em Donetsk .

. O vice-presidente do conselho regional de Kherson denunciou o rapto da autarca de Verkhnyo Rogachytsk . Segundo a informação divulgada por Yuri Sobolevsky na rede social Telegrama, Svitlana Ivanivna foi levada de sua casa pelas 11h desta terça-feira. Desconhece-se o seu paradeiro.

. Segundo a informação divulgada por Yuri Sobolevsky na rede social Telegrama, Svitlana Ivanivna foi levada de sua casa pelas 11h desta terça-feira. Desconhece-se o seu paradeiro. O Ministério da Defesa do Reino Unido alertou para um aumento da preocupação por parte da Rússia sobre a segurança na zona da Crimeia na sequência da destruição de um depósito de munições, confirmado esta segunda-feira por oficiais russos e ucranianos.

na sequência da destruição de um depósito de munições, confirmado esta segunda-feira por oficiais russos e ucranianos. A Rússia estará a desenvolver ações de recrutamento em países vizinhos , como Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão, com o objetivo de formar novas reservas. O Ministério da Defesa da Ucrânia explicou as ações com a falta de cidadãos dispostos a lutar em território ucraniano.

, como Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão, com o objetivo de formar novas reservas. O Ministério da Defesa da Ucrânia explicou as ações com a falta de cidadãos dispostos a lutar em território ucraniano. Em entrevista à rádio Voice of America, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, disse que o exército russo perdeu força de combate , o que poderá levar a uma diminuição da intensidade do conflito.

, o que poderá levar a uma diminuição da intensidade do conflito. Os números mais recentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia revelam que mais de 44 mil soldados russos morreram desde o início da guerra, a 24 de fevereiro.