Pat A. Cipollone e Patrick F. Philbin, principais advogados da Casa Branca foram ouvidos pelo FBI na sequência das buscas à mansão do antigo residente norte-americano em Mar-a-Lago, no estado da Florida. De acordo com informação revelada pelo The New York Times, os dois advogados são as pessoas mais importantes que trabalharam para Trump e que, por isso, poderão ajudar as autoridades na investigação às caixas de documentos confidenciais alegadamente desviadas por Trump para a sua residência na Florida.

Não se sabe quando é que Pat A. Cipollone foi ouvido mas, segundo duas pessoas ligadas ao caso, Patrick F. Philbin foi ouvido na primavera numa altura em que os investigadores começavam a abordar pessoas do círculo de Trump para descobrir como é que 15 caixas de documentos foram parar ao seu resort Mar-a-Lago.

Cipollone e Philbin eram os representantes de Trump junto dos Arquivos Nacionais e Administração de Documentos, uma agência independente que protege e documenta os registos governamentais e históricos. Ambos foram nomeados para os cargos pouco antes do fim do mandato do presidente, em janeiro de 2021.

Philbin foi, aliás, a pessoa contactada pelos funcionários do Arquivo Nacional que se aperceberam que faltavam documentos da Casa Branca, da administração Trump. Segundo afirmaram duas fontes ao The New York Times, os advogados terão tentado ajudar esta agência a recuperar o material, mas Trump terá resistido repetidamente aos seus pedidos. “Não são deles, são meus”, terá dito Trump aos seus advogados, referindo-se aos documentos.

Embora não tenha sido dito inicialmente o âmbito da investigação, foi depois revelado que em causa estará o facto de Trump não ter devolvido alguma documentação confidencial quando abandonou a Casa Branca, em 2020: os documentos estarão relacionados com armamento nuclear e podem colocar em causa a segurança nacional norte-americana.