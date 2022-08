Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, só tem agenda quinta e sexta-feira, mas o PSD quis capitalizar o caso Sérgio Figueiredo — que renunciou ao cargo de consultor do ministro das Finanças, Fernando Medina — e convocou, com uma hora e meia de antecedência, uma conferência de imprensa sobre “questões políticas da atualidade”. O primeiro vice-presidente do PSD, Paulo Rangel — o escolhido para falar sobre o assunto — defedne que este novo caso é mais um dos “sinais de alarme” e um dos “tiques de absolutismo” de um Governo PS que está “disposto a usar de forma impune a sua maioria”.

Para a direção do PSD a renúncia de Sérgio Figueiredo — cuja nomeação motivou críticas da oposição por o jornalista ter anteriormente contratado Fernando Medina para comentador da TVI — “não encerra a polémica“. Paulo Rangel diz que Fernando Medina e António Costa ainda têm de prestar esclarecimentos. E exemplifica: “Se, como diz o ministro das Finanças, a função é tão fundamental e essencial, porque o ministro esteve em silêncio todos estes dias? Porque não veio em defesa do nomeado que renunciou?”

Paulo Rangel exige ainda que Medina explique porque razão era essencial a função, já que, no próprio ministério das Finanças, já existe “um centro de competências justamente relativo ao planeamento, avaliação, estratégia e acompanhamento das políticas públicas.” O vice-presidente do PSD diz que também António Costa tem de esclarecer se “sabia e lavou as mãos como Pilatos, ou não sabia e estamos perante um caso como o do ministro Pedro Nuno Santos“. Este caso, tal como o da localização do novo aeroporto, são, para o PSD, “tiques de absolutismo inaceitáveis”.

“SIRESP é fantasma que acompanha António Costa”

Seguindo nas “questões de atualidade”, Paulo Rangel falou também de incêndios, começando por dizer que o “PSD acompanha com muita preocupação o que se passa na Serra da Estrela há muitos dias.” O dirigente do PSD criticou a “atitude pública do primeiro-ministro e do ministro da Administração Interna que, basicamente, dizem que se há-de fazer estudos ou remetem para a ciência.” Para Rangel, “o problema dos incêndios não são a ciência ou estudos”.

O vice-presidente do PSD aponta o dedo ao Governo por não ter preparado devidamente o combate aos incêndios. Rangel referiu-se até ao episódio em que houve um “teste para provar” que o SIRESP não tinha falhas — realizado perante jornalistas por responsáveis da Proteção Civil –, numa demonstração acabou por falhar “clamorosamente”. E acrescentou: “O SIRESP é fantasma que acompanha o primeiro-ministro António Costa.”