As buscas por um jovem mergulhador francês desaparecido desde segunda-feira nos Açores serão retomadas esta quarta-feira pelo terceiro dia consecutivo, anunciou a Marinha.

As operações de busca do jovem de 16 anos, que terá desaparecido ao largo da ilha do Faial, serão retomadas às 06h30 locais (07h30 em Lisboa).

Na terça-feira, segundo dia das buscas, estiveram envolvidos uma aeronave da Força Aérea, embarcações da Marinha e do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e um navio mercante.

A corveta da Marinha NRP António Enes mantém-se na área das buscas esta noite.

Segundo uma nota da Marinha, o jovem terá desaparecido a cerca de dez milhas náuticas (o equivalente a 18 quilómetros) a sudoeste do extremo oeste da ilha do Faial, enquanto praticava mergulho em apneia.

O alerta do desaparecimento foi dado pelas 15h30 locais (16h30 em Lisboa) de segunda-feira através de um representante de uma empresa de atividades marítimo-turísticas.