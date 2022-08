Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As despesas de várias entidades que monitorizam e supervisionam a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) estão isentas das “formalidades legais aplicáveis”, o que inclui “autorizações, pareceres, condições ou comunicações”. O Ministério da Presidência, que tutela a pasta da “bazuca” europeia, justifica essa opção com a necessidade de conferir “celeridade e agilidade” às várias entidades “para o acompanhamento e execução do PRR”.

Em causa estão as despesas da Estrutura de Missão “Recuperar Portugal”, a entidade responsável por negociar, contratualizar e monitorizar a execução do PRR, as despesas para o funcionamento da Comissão de Auditoria e Controlo, que supervisiona o sistema de controlo interno que assegura a correta utilização dos fundos, assim como as despesas no âmbito do PRR da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (ADC), que faz parte dessa comissão.

A isenção das “formalidades legais aplicáveis” consta num artigo sobre o PRR do decreto-lei que estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2022, publicado na semana passada em Diário da República. “Encontram-se isentas das formalidades legais aplicáveis as despesas da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, as despesas destinadas a assegurar o funcionamento da Comissão de Auditoria e Controlo do PRR, incluindo as respetivas atribuições de auditoria e controlo, realizadas pelas entidades nela representadas, bem como as destinadas à prossecução das atribuições da ADC, I. P., no âmbito do PRR, nomeadamente as relativas a ações de verificação de duplo financiamento, designadamente as que envolvam autorizações, pareceres, condições ou comunicações, sem prejuízo do cumprimento das regras de contratação pública legalmente estabelecidas”.

