Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Felicien Kabuga, considerado um dos “principais financiadores” do genocídio de 1994 no Ruanda, vai ser julgado no dia 29 de setembro, no Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia, anunciou, esta quinta-feira, um juiz da Organização das Nações Unidas, citado pela agência de notícias AFP.

Kabuga, de 87 anos, é acusado de genocídio e crimes contra a humanidade por ter participado na criação da milícia Hutu Interahamwe, a principal ala armada responsável pelo genocídio. Detido nos subúrbios de Paris, a 16 de maio de 2020, após 25 anos em fuga, aguarda julgamento nas instalações permanentes do Tribunal Internacional de Justiça, em Haia, Holanda.

O conflito étnico, da maioria Hutu contra a minoria Tutsi, durou cerca de 100 dias e provocou entre 800 mil a 1 milhão de mortos e centenas de milhares de refugiados, segundo dados da ONU.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O abate do avião que transportava o Presidente ruandês Juvenal Habyarimana (um Hutu), em 6 de abril de 1997, desencadeou, no dia seguinte, a campanha sistemática de massacres, que chegou ao fim, em 15 de julho do mesmo ano, com a Frente Patriótica Ruandesa (FPR) a assumir o controlo de Kigali.