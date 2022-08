Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um dezena de pessoas foi detida por tráfico de droga e furto no festival “Sol da Caparica”, que decorreu na cidade da Costa de Caparica, concelho de Almada, entre os dias 11 e 15 de agosto, informa a Guarda Nacional Republicana (GNR) num comunicado emitido esta quinta-feira.

As 10 pessoas detidas — uma delas por furto e as restantes por tráfico de estupefacientes — tinham idades compreendidas entre os 17 e os 31 anos. Nesta operação foram apreendidas 247 doses de haxixe, 20 doses de canábis e 1,70 gramas de MDMA.

A Guarda Nacional Republicana, no âmbito das suas atribuições, garantiu as condições de segurança necessárias para que o evento decorresse dentro da legalidade, protegendo, socorrendo e auxiliando os cidadãos que se deslocaram ao evento, bem como da fluidez do trânsito”, informa esta força de segurança militarizada.

Durante o festival, a GNR levou a cabo uma “operação policial direcionada para a segurança e policiamento” do evento. No total, “estiveram empenhados um total de 695 militares de todas as valências operacionais da Guarda“.