Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O grupo sueco Embracer anunciou uma mão cheia de aquisições esta quinta-feira, num momento em que as principais empresas do setor dos jogos começam já a apertar o cinto. No total, a empresa prevê gastar um total de 8,2 mil milhões de coroas suecas nesta ida às compras, o equivalente a cerca de 770 milhões de euros.

A lista de compras da Embracer, que já no ano passado foi uma campeã de aquisições, incluía acordos para comprar o grupo norte-americano Limited Run Games, o grupo de karaoke Singtrix, o estúdio de jogos para PC Tuxedo Labs, a Tripwire Interactive e ainda os direitos de propriedade intelectual de “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit”. A empresa vai também comprar uma sexta empresa, mas optou não divulgar qual é a companhia.

O comunicado da empresa sobre o acordo para comprar os direitos das obras literárias de J.R.R. Tolkien especifica a compra da Middle-earth Enterprises, a divisão da The Sault Zaentz Company que detém a grande maioria da propriedade intelectual destas obras.

Através desta operação, é explicado, o grupo sueco passa a ser dono dos direitos ligados a filmes, videojogos, jogos de tabuleiro, merchandising, parques temáticos e outras produções ligadas às duas obras. Ou seja, a aquisição destes direitos inclui já a série que está a ser desenvolvida para o serviço Amazon Prime, “O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder”, que tem estreia marcada para 2 de setembro. É ainda referido que a Embracer passará a ter também o controlo de outros trabalhos que ainda venham a ser autorizados pela Tolkien Estate e pela editora HarperCollins.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.