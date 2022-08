Nuno Almeida foi árbitro escolhido para dirigir no sábado o clássico entre FC Porto e Sporting, a contar para a terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta quinta-feira o Conselho de Arbitragem.

No Estádio do Dragão, Almeida, de 47 anos e que pertence à Associação de Futebol do Algarve, vai ser auxiliado no relvado por André Campos e Pedro Felisberto, com Vítor Ferreira como quarto árbitro.

Para o primeiro clássico da temporada, Hugo Miguel terá o papel de videoárbitro, com Tiago Martins como assistente.