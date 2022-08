Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um cão de um casal francês é o primeiro caso conhecido de transmissão de varíola dos macacos de um humano para um animal, revela a revista científica The Lancet. O animal, um galgo italiano de quatro anos que dormia na mesma cama que os donos, começou a ter os primeiros sintomas menos de duas semanas depois de o casal ter sido diagnosticado.

Este é o primeiro caso relatado de transmissão de humano para animal e acreditamos que é o primeiro caso de um canino infetado”, disse Rosamund Lewis, líder técnica da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Monkeypox.

De acordo com a revista Lancet, os dois homens “que fazem sexo com homens” deram entrada no hospital universitário Pitié-Salpêtrière, em Paris, a 10 de junho de 2022, após terem detetado várias feridas no corpo. “Um dos homens é latino, de 44 anos, e tem com VIH com cargas virais indetetáveis com antirretrovirais. O segundo homem é branco, de 27 anos e está negativo para o VIH. Os homens têm uma relação aberta e vivem na mesma casa”, lê-se no artigo científico.

Os dois homens apresentaram úlceras anais seis dias depois de terem tido relações sexuais com outros parceiros. Num deles, os sintomas evoluíram para erupções cutâneas na cara, orelhas e pernas. Noutro, nas pernas e costas. Ambos tiveram dores de cabeça, febre e sensação de fraqueza, quatro dias depois do diagnóstico.

Após 12 dias do início dos sintomas, o galgo italiano macho, com 4 anos de idade e sem distúrbios médicos prévios, apresentou lesões mucocutâneas, incluindo pústulas no abdómen e uma ulceração anal”, refere o artigo da The Lancet.

O casal explicou que o cão costuma dormir na mesma cama. No entanto, depois de terem os primeiros sintomas, “tiveram o cuidado de evitar que o seu cão entrasse em contacto com outros animais de estimação ou humanos”.

Rosamund Lewis, líder técnica da OMS para a Monkeypox, explicou que não se espera que “o vírus mais rapidamente num único cão do que num humano”. Ainda assim, alertou para a necessidade de manter a vigilância, especialmente tendo em conta que o número de contágios pelo vírus Monkeypox em todo o mundo aumentou 20% na última semana, em que foram contabilizados 7.500 novos casos. O total de contágios desde o início do surto ultrapassa os 35 mil e a doença provocou 12 mortes.