A inflação homóloga avançou em julho para os 8,9% na zona euro, face aos 8,6% de junho deste ano e aos 2,2% de julho de 2021, enquanto na União Europeia (UE) atingiu os 9,8%, divulgou esta quinta-feira o Eurostat, confirmando para a

De acordo com os dados do gabinete oficial de estatísticas da UE, a inflação – medida pelo Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor — atinge um novo máximo no espaço da moeda única, mas também no conjunto dos 27 Estados-membros, com a taxa de 9,8% na União Europeia a comparar com 9,6% um mês antes e 2,5% em julho do ano passado.

A taxa de inflação na zona euro e na UE tem vindo a acelerar desde junho de 2021, puxada pela subida dos preços da energia, e a atingir valores recorde desde novembro do ano passado.

Em Portugal, o INE confirmou já que a inflação em julho atingiu os 9,1%, com o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que serve de referência para a comparação com os restantes países europeus, a apresentar uma variação homóloga de 9,4%, naquele que é o novo valor mais elevado registado desde o início da série do IHPC, em 1996, destaca o INE.