Falhas no software da Apple podem dar a hackers total acesso aos dispositivos — iPhones, iPads e Macs. O aviso foi lançado esta quinta-feira pela gigante tecnológica, depois de dois relatórios de segurança revelarem que as falhas dão luz verde aos piratas informáticos para atuarem como se fossem os utilizadores dos dispositivos, podendo “executar qualquer código”.

De acordo com a empresa, citada pelo The Telegraph, a maior parte dos equipamentos poderão ser suscetíveis a estas falhas, incluindo iPhones 6S e todos os modelos posteriores, os modelos iPad de 5ª geração e posteriores, iPad Pro, iPad Air 2 e, no segmento dos computadores encontra-se o MacOS Monterey.

Uma das recomendações dadas pelos especialistas em tecnologia é que os utilizadores dos dispositivos mencionados atualizem o software os respetivos equipamentos.

Rachel Tobac, CEO da SocialProof Security, explicou que ativistas e jornalistas poderão ser alvos preferenciais dos hackers, já que estão mais expostos e, por isso, deverão reforçar a atenção relativamente aos seus dispositivos. No entanto, não foram divulgados dados sobre o número de utilizadores afetados pela falha de segurança ou de que forma é que os piratas informáticos conseguem ter total acesso aos dispositivos da Apple.