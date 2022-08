Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O balanço que o Governo (secundado pelo Presidente da República) faz sobre o combate aos incêndios é, até agora, positivo — mas o risco continua muito elevado. Por isso mesmo, o Executivo decidiu esta sexta-feira voltar a declarar o estado de alerta em Portugal continental, que significará a adoção de uma série de medidas para evitar que a situação se descontrole.

Depois de uma reunião com os responsáveis por várias pastas governativas (Defesa, Trabalho, da Saúde, Ambiente e da Agricultura), o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, voltou, como já tinha feito em julho, no maior pico de preocupação com os incêndios, a confirmar que é necessário ativar o estado de alerta, neste caso entre o próximo domingo e terça-feira (21, 22 e 23 de agosto), com reavaliação agendada para segunda-feira ao final do dia.

O que isto significa na prática só se saberá com mais pormenor quando o Governo publicar a declaração escrita do estado de alerta. Mas Carneiro adiantou que serão impostas “limitações especiais” quanto ao uso de fogo, máquinas, trabalhos agrícolas e acesso aos espaços florestais.

Haverá também um reforço do patrulhamento dissuasor, com mais 25 patrulhas das Forças Armadas colocadas por todo o país, a trabalhar já a partir desta sexta-feira; a autorização à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para contratar mais 100 equipas de bombeiros (500 operacionais) para “manter o vigor e a eficácia que tem existido até agora”; uma antecipação do pagamento às corporações de bombeiros que têm combatido incêndios rurais, no valor de um milhão de euros; e uma flexibilização do regime dos bombeiros voluntários, que nesta situação deixam de precisar de autorização da entidade patronal para poderem juntar-se ao combate aos fogos.

