Ainda não começou a ser entregue e já está praticamente esgotado. Esta é a mensagem que a Volkswagen está a passar em relação ao ID. Buzz, modelo que começou a fabricar em Maio, em Hanôver, e de que espera produzir 15.000 unidades até ao final de 2022. Entre essas, 10.000 já têm cliente, com o responsável pelas Vendas dos Veículos Comerciais da VW, Lars Krause, a salientar que “as 10.000 encomendas foram conseguidas ainda antes da marca abrir esta possibilidade aos clientes franceses e do Reino Unido, dois dos maiores mercados europeus.

Os melhores clientes do ID. Buzz foram até aqui os noruegueses, que chamaram a si 3400 unidades do modelo, para a Alemanha surgir na 2.ª posição, com 2500 veículos. A Bélgica e a Holanda garantiram 2100 ID. Buzz entre ambos. As entregas em Inglaterra só se iniciarão em 2023, devido ao volante à direita, enquanto nos EUA vão arrancar apenas em 2024, sendo que neste mercado será proposta uma versão mais comprida do Pão de Forma a bateria, que chegará depois à Europa.

Produzido na fábrica dos veículos comerciais da VW no norte da Alemanha, o ID. Buzz vai ser proposto na versão de passageiros, com cinco lugares e 1121 litros de bagageira, bem como na versão Cargo, com apenas lugares à frente e 3900 litros (ou 650 kg) no espaço de carga, onde consegue alojar duas europaletes. Em ambos os casos, o Pão de Forma moderno exibe um comprimento de 4,71 m, a que se aliam uma largura de 1,98 m e uma altura de 1,93 m. A distância entre eixos de 2,98 m é a maior até aqui vista na plataforma MEB.

A alimentar o motor eléctrico de 204 cv, instalado no eixo posterior, está uma bateria com uma capacidade total de 82 kWh (77 kWh úteis). Esta pode ser recarregada a 170 kW, o que permite ir de 5% a 80% em 30 minutos, assegurando uma autonomia de 425 km e de 412 km, respectivamente para a versão de passageiros e comercial.

Os preços a praticar em Portugal, onde deverá chegar no Outono, oscilam entre os 66.500€ para o ID. Buzz First Edition, a versão de lançamento, e os 46.500€ do ID. Buzz Cargo First Edition.